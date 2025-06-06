Под подозрением «Пианист»: 20 машин изрисовали скрипичным ключом в Москве

В столице на Осеннем бульваре на 20 автомобилях нарисовали скрипичный ключ. Художества горожане увидели утром, сообщает Mash .

Владельцы авто обратились в полицию столичного района Крылатское. Виновных в порче имущества ищут.

Этот символ связывают с анонимным пироманом, которого в Даркнете знают по прозвищу Пианист. Он берет на себя ответственность за поджоги дверей квартир музыкантов и общественных деятелей, которые выступают против РФ. На местах поджогов всегда есть рисунок скрипичного ключа.

В феврале этого года подобным образом подожгли дверь Егора Бортника* (Левы) из группы «Би-2».

* Физлицо, признанное иноагентом в России.