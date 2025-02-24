Под Петербургом мужчина едва не отстрелил себе яички

В Токсово мужчина выстрелил себе между ног из пистолета

В поселке Токсово Ленинградской области 29-летний мужчина случайно выстрелил себе между ног из травматического пистолета. Пострадавший едва не лишился яичек и получил ранение паха, сообщает «Mash на Мойке» .

Пострадавший заявил, что занимался строительными работами на даче, когда его товарищ показал друзьям травматический пистолет. Мужчина начал внимательно рассматривать оружие и, когда толпа ушла в дом, прогремел выстрел.

Прибежавшие на звук пальбы друзья увидели, что их приятель лежит на снегу. Они попытались оказать раненому первую помощь и вызвали врачей.

Подоспевшие медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. У него выявили огнестрельное ранение бедра, повреждение сосудов паховой области и разрыв бедренной вены.

Сотрудники полиции изъяли травматику, из-за которой покалечился мужчина. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.