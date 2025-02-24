Под Петербургом мужчина едва не отстрелил себе яички
В поселке Токсово Ленинградской области 29-летний мужчина случайно выстрелил себе между ног из травматического пистолета. Пострадавший едва не лишился яичек и получил ранение паха, сообщает «Mash на Мойке».
Пострадавший заявил, что занимался строительными работами на даче, когда его товарищ показал друзьям травматический пистолет. Мужчина начал внимательно рассматривать оружие и, когда толпа ушла в дом, прогремел выстрел.
Прибежавшие на звук пальбы друзья увидели, что их приятель лежит на снегу. Они попытались оказать раненому первую помощь и вызвали врачей.
Подоспевшие медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. У него выявили огнестрельное ранение бедра, повреждение сосудов паховой области и разрыв бедренной вены.
Сотрудники полиции изъяли травматику, из-за которой покалечился мужчина. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.