Под Новосибирском школьный охранник убил 3-месячную дочь ударом руки по затылку

В Здвинском районе Новосибирской области трехмесячная девочка погибла от руки собственного отца. 30-летний Алексей, работавший охранником в местной школе, признался, что не рассчитал силу удара, когда не мог успокоить плачущую малышку, пишет SHOT .

При внешнем осмотре тела трехмесячного младенца признаков насильственной смерти не нашли. Однако странное поведение отца заставило следователей насторожиться. После вскрытия тела девочки стало понятно, что она не просто умерла, ее убили ударом по голове.

Мужчина объяснил, что не мог справиться с плачем дочери в отсутствие жены, которая в тот момент отводила старшего ребенка в детский сад. Пытаясь успокоить малышку, Алексей ударил ее по затылку, не рассчитав силу.

В настоящее время мужчина задержан. Его обвинили в убийстве собственной дочери.

Судя по соцсетям школьного охранника, он любил свою супругу и много времени проводил с семьей.