МО: за сутки ВСУ под Курском потеряли более 200 бойцов, еще 2 сдались в плен

Российские вооруженные силы продолжают ликвидировать формирования киевского режима в Курской области, за сутки потери противника составили более 200 человек личного состава, еще два бойца предпочли сдаться в плен, сообщили в пресс-службе Минобороны России .

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ вблизи пяти населенных пунктов, в том числе Плехова.

ВС РФ также успешно отразили шесть контратак противника по тем же направлениям, где ликвидировали противника. Два бойца ВСУ сдались в плен российским военным.

В общей сложности за сутки в Курской области более 200 бойцов, боевые машины пехоты, а также четыре боевые бронированные машины и два миномета. Операция по ликвидации формирований противника на курском направлении продолжается.