Под Красноярском горит свалка отходов лесопиления площадью 6 тысяч «квадратов»

сегодня в 14:14

Спасатели Красноярского края тушат мощный пожар на площади в шесть тысяч квадратных метров, который из-за ветра и высокой горючей нагрузки стремительно распространился по свалке. На месте работают 29 специалистов, сообщили в ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю .

«На месте работают 10 единиц техники, 29 человек. Для тушения прокладывается резервная рукавная линия к реке Енисей. Угрозы строениям нет. В результате пожара никто не пострадал», — говорится в сообщении краевого чрезвычайного ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели проливали водой горящую территорию. Открытого огня уже не было видно, но над поверхностью земли поднимался белый дым.

Что стало причиной крупного возгорания, пока не сообщается.