Под Киевом порезанная девочка в наручниках смогла скрыться от насильника
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В городе Фастов Киевской области 17-летняя девочка спаслась от насильника, который надругался над ней и порезал несовершеннолетнюю ножом. Подозреваемый задержан, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает NEWS.ru со ссылкой на издание «Антикор».
Пострадавшую нашли 9 августа — она была вся в крови и находилась у проезжей части. Как оказалось, в ту ночь подростка изнасиловали и едва не убили.
По версии полиции, в темное время суток девочка шла домой, когда на нее набросился неизвестный. Он заковал юную украинку в наручники, затащил в лес и изнасиловал. Когда девочка попыталась бежать, мужчина нанес ей не менее четырех ударов ножом.
Несмотря на ранения, пострадавшей удалось вырваться и добраться до дороги, где ее заметили водители.
Подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней задержан. Украинские правоохранители устанавливают прочие детали и обстоятельства случившегося.