Под Киевом порезанная девочка в наручниках смогла скрыться от насильника

В Киевской области мужчина заковал в наручники и изнасиловал 17-летнюю девушку

В городе Фастов Киевской области 17-летняя девочка спаслась от насильника, который надругался над ней и порезал несовершеннолетнюю ножом. Подозреваемый задержан, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает NEWS.ru со ссылкой на издание «Антикор».

Пострадавшую нашли 9 августа — она была вся в крови и находилась у проезжей части. Как оказалось, в ту ночь подростка изнасиловали и едва не убили.

По версии полиции, в темное время суток девочка шла домой, когда на нее набросился неизвестный. Он заковал юную украинку в наручники, затащил в лес и изнасиловал. Когда девочка попыталась бежать, мужчина нанес ей не менее четырех ударов ножом.

Несмотря на ранения, пострадавшей удалось вырваться и добраться до дороги, где ее заметили водители.

Подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней задержан. Украинские правоохранители устанавливают прочие детали и обстоятельства случившегося.