Под Калугой лихач насмерть сбил пешехода, но получил административное наказание

В Калужской области водитель, превысивший скорость, сбил пешехода, который впоследствии умер, но понес за это лишь административное наказание. Предполагается, что расследование дела затягивается из-за того, что лихач в прошлом работал в правоохранительных органах, сообщает Telegram-канал «112» .

Происшествие случилось 3 ноября в поселке Полотняный Завод. Мужчина, управлявший черным внедорожником, на большой скорости совершил наезд на Игоря П., возвращавшегося домой из магазина.

По словам очевидцев, незадолго до аварии потерпевшего видели в магазине, где он покупал пиво. После столкновения виновник аварии резко увеличил скорость и покинул место происшествия. Женщина, наблюдавшая за происходящим из окна, поспешила оказать помощь Игорю. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными повреждениями и травматическим шоком.

Однако прибывшие сотрудники дорожной полиции, осмотрев место аварии, выдвинули версию об отсутствии наезда, утверждая, что мужчина «упал сам», получив переломы. Через десять дней Игорь скончался от полученных повреждений. Проведенная экспертиза подтвердила факт дорожно-транспортного происшествия, но дело было возбуждено лишь по административной статье.

Сестра погибшего неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой проверить действия инспекторов, но, по ее словам, ей не предоставляют информации, не дают ознакомиться с материалами дела и видеозаписями. Предполагается, что автомобиль принадлежит бывшему сотруднику правоохранительных органов, что объясняет затягивание расследования.

