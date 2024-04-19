Под Калугой двое мужчин избили ребенка черенком и порезали собаку

В Калужской области ребенка избили черенком от лопаты, когда он защищал куриц

В калужском селе Ворсино девятилетнего мальчика жестко побили черенком от лопаты. Ситуация произошла в чужом курятнике — ребенок хотел защитить куриц от агрессивной собаки, однако двое мужчин сочли, что несовершеннолетний сам натравил пса на наседок, сообщает Life.ru .

По словам мальчика, он шел домой от приятеля и заметил, как в чужом курятнике дворняга пытается наброситься на пернатых. Тогда мальчик решил помочь несушкам, однако ситуация не понравилась двум мужчинам — 44-летнему селянину и его пожилому отцу. Они были хозяевами дома, на участке которых все и происходило.

По итогу мужчины избили школьника черенком от лопаты, а лающую дворнягу несколько раз порезали ножом. После избиения девятилетнего селянина еще и поставили «на счетчик» — с юнца потребовали добыть хозяевам десяток новых куриц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За жизнь собаки, пережившей несколько ножевых ранений, борются врачи и волонтеры. После избиения мальчика также пришлось вызывать медиков — у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.