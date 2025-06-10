Под Иркутском школьник покончил с собой, разбив угнанную у родителей машину

В Иркутской области подросток угнал и разбил родительскую машину, а затем покончил с собой между домом и сараем, сообщает Baza .

Трагедия произошла 7 июня в Бирюсинске. 14-летний Дима (имя изменено) давно хотел покататься на родительском джипе Toyota Land Cruiser. Парень дождался, пока мать уснет, а отца в этот момент еще не было дома, и взял ключи от машины, после чего поехал кататься по городу.

В районе улицы Калинина подросток не справился с управлением и врезался в деревянный столб. После этого парень вернулся домой. Однако мальчик сильно испугался реакции родителей на разбитую машину, пошел во двор и покончил с собой.

Следующим утром тело подростка было найдено между домом и сараем.