Под Иркутском после усиления ветра без вести пропали трое рыбаков

В Иркутской области сотрудники полиции ищут без вести пропавших рыбаков, которых начало уносить от берега вблизи деревни Русский Мельхитуй в Нукутском районе Приангарья в период, когда поднялся сильный ветер. Полиция просит помощи местных жителей, говорится в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

«Сегодня (27 мая — ред.) в дежурную часть полиции поступило сообщение от одного из родственников пропавших. Со слов заявителя, его 35-летний брат отправился на рыбалку вместе со своими знакомыми 36 и 55 лет», — говорится в сообщении полиции.

Предварительно известно, что утром один из рыбаков проснулся раньше других и обнаружил, что на берегу нет резиновой моторной лодки. Товарищи сели в УАЗ и проехали на нем около километра по берегу и увидели лодку на воде. Один из них решил вплавь добраться до лодки. Через некоторое время двое других мужчин нашли на берегу железную лодку и на ней решили отправиться на помощь к другу. В это время поднялся сильный ветер, который начал уносить их от берега.

«О происшествии удалось узнать благодаря телефонному звонку брата заявителя, который он сделал незадолго до момента пропажи», — пояснили в полиции.

Теперь стражи порядка ищут пропавших рыбаков и просят помощи местных жителей. Если кто-то видел мужчин или обладает какой-либо информацией о них, следует обратиться по телефону 02 или «102» с мобильного телефона.

На данный момент в результате поисковой операции в восьми километрах от деревни Русский Мельхитуй найден автомобиль, брошенный мужчинами.