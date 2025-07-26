Под Екатеринбургом страшный пожар унес жизни 4 человек, еще четверо в больнице

В Свердловской области на пожаре погибли 3 детей и взрослый, есть пострадавшие

В СНТ «Рассвет-1» в Свердловской области случился страшный пожар в жилом доме, в нем погибли дети в возрасте от 3 до 17 лет. В общей сложности число жертв составило четыре человека, еще четверо, среди которых тоже есть несовершеннолетние, попали в больницу, сообщили в МЧС РФ .

Несмотря на то, что сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место пожара и быстро справилась с огнем, который охватил помещение площадью 48 кв. м, и не позволили пламени перекинуться на дома по соседству, жертв не удалось избежать.

Трагедия унесла жизни четырех человек — женщины и трех детей 3, 6 и 17 лет. Еще четверо пострадавших, среди которых трое детей, были отправлены в больницу.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за проблем с проводкой. В доме, где случилась трагедия, не было пожарного извещателя.