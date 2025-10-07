Под Екатеринбургом сбежали двое осужденных за изнасилование школьницы

По словам адвоката Сергея Самкова, 6 октября Алапаевский городской суд Свердловской области вынес приговор по делу 32-летнего Александра Ш. и 30-летнего Александра Б., но оба мужчины скрылись в неизвестном направлении еще до вынесения приговора, согласно которому их признали виновными.

«Мама девочки очень боится, что они могут отомстить. Неизвестно, что у них на уме. Сейчас дочь только в училище ходит. Сказал, чтобы гуляла сейчас только с собакой. Родственники одного из Александров, скорее всего, знают, где он сейчас находится, но не говорят», — рассказал адвокат.

По данным следствия, в 2024 году мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы. Один из фигурантов получил 11 лет тюремного заключения, его судили по двум статьям: ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», а второй получил 10 лет в колонии строгого режима. Его судили по ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

Самков также уточнил, что изначально Следственный комитет в Алапаевске не стал возбуждать уголовное дело из-за недостатка улик. Тогда СМИ сообщили, что школьница познакомилась с одним из Александров в Сети. Когда они встретились, мужчина вместе с товарищем спаивал потерпевшую и совершил надругательство.

Позднее девушку поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, а ее мать выплатила штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию. Известно, что ранее Александр Ш. уже привлекался к ответственности за кражи в 2015 и 2020 годах.

