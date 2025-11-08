сегодня в 20:19

Под Екатеринбургом горит 800 «квадратов» производства со стройматериалами

Сотрудники пожарной службы МЧС России борются с масштабным пожаром в окрестностях Екатеринбурга. Возгорание произошло в поселке Медный на улице Медная, пламя охватило 800 квадратных метров, сообщили в чрезвычайном ведомстве Свердловской области .

Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что на территории индустриальной зоны горит производственное помещение, в котором хранятся строительные материалы.

Предварительно, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Сотрудники МЧС России прилагают все усилия для максимально быстрой ликвидации пожара. На месте задействованы 12 единиц специализированной техники и 40 человек личного состава. На момент публикации заметки пламя удалось локализовать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.