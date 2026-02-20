Под Челябинском задержали двух омоновцев за заказные убийства в 2000-х годах

В Челябинской области оперативники ФСБ задержали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к убийствам по найму сотрудников полиции и бизнесменов в 2000-х годах, об этом сообщает РЕН ТВ .

Задержанных мужчин подозревают в преступлениях, которые были совершены в период 2000-х годов. В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие роль в этих деяниях Алексея А. и Виталии П., в тот период проходивших службу в региональном спецподразделении правоохранительных органов.

Подозреваемых задержали 19 февраля. По адресам проживания и трудоустройства фигурантов проведены следственные действия.

Расследование находится в процессе, решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанных лиц.

