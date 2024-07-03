Под Белгородом из-за атаки ВСУ вместе с родителями пострадал 16-летний подросток

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В Белгородской области после атаки ВСУ госпитализировали семью с подростком

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате сброса боеприпаса на дом в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек — супруги и их 16-летний сын, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода и детскую областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

Также в результате действий ВСУ в селе Мокрая Орловка двум частным домам нанесен материальный ущерб. Владельцам предстоит ремонт крыши и ограждения. В селе Дроновка из-за детонации взрывного устройства повредилась линия электроснабжения. Жители населенного пункта временно остались без света.

Гладков добавил, что подомовой обход продолжат в дневное время суток. Точный ущерб устанавливается.