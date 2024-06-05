Под Бахмутом нашли оружейный схрон украинцев, заготовленный в 2014 году

ФСБ заявила об обнаружении украинского схрона с вооружением в ДНР

Украинский схрон с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники спецслужб в Артемовском районе ДНР, сообщает «Царьград» .

По данным местного управления ФСБ, оружейный тайник оборудовали правоохранители Украины еще в 2014 году.

В схроне лежали более 180 пистолетов Макарова, 20 автоматов АКС-74У и свыше 18,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию. В спецслужбах РФ считают, что в 2014 году украинские силовики вывезли оружие и патроны незаконно, взяв их из местного склада полиции.

Украинский тайник нашли сотрудники органов контрразведки Центрального военного округа под городом Артемовском) при содействии УФСБ.