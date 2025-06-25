Почти 50 туристов застряли на крыше в Петербурге, придя на незаконную экскурсию

Почти полсотни туристов застряли на одной из крыш Санкт-Петербурга во время нелегальной экскурсии. Им обещали показать ночной город, но в результате их задержали за незаконное проникновение на крышу, сообщает SHOT .

Путешественники купили туры у популярного организатора прогулок по крышам. Цена одного билета составляла 3 тыс. рублей. Отзывы о мероприятии были положительные.

Однако во время подъема на крышу «экскурсовод» попросил людей передвигаться, не издавая шума. Уже поднявшись наверх, многие поняли, что мероприятие небезопасное. Кровля дома была хлипкой и шаткой, подъемы — резкими. Туристы боялись упасть.

Через некоторое время «экскурсовод» ушел, оставив путешественников на крыше. Якобы он должен был только привести туристов на нужное место.

Через 30 минут к дому приехали сотрудники полиции. Они задержали 20 отдыхавших, обвинив их в незаконном проникновении на крышу и взломе 8 замков.

Туристы пытались вернуть средства за это экстремальное мероприятие. Однако организаторы не выходят на связь. На одной такой экскурсии они заработали 150 тыс. рублей.