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Почти 130 человек эвакуировали из зоны подтопления в Башкортостане

На территории Республики Башкортостан увеличился уровень воды в реке Инзер. Спасатели МЧС России эвакуировали 127 человек, среди которых 20 детей, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Из-за роста уровня воды в Инзере подтоплены частные дома в населенном пункте Азово. Суммарно в регионе со стихией столкнулись 106 частных домов, 245 приусадебных участков. За сутки освобождены от воды 27 из них.

В пункт временного размещения отправили 50 человек. Их обеспечили водой и едой.

Ранее в пресс-службе МЧС России говорили, что паводок подтопил 63 жилых дома в 11 регионах государства.