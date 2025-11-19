Почистил, но не там: зумер засунул электрическую зубную щетку себе в зад
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
19-летний москвич включил электрическую щетку и вставил себе в задний проход. Она не выключалась даже после прибытия в больницу, сообщает SHOT.
Молодой человек вставил щетку обратной стороной. Во время нахождения в заднем проходе, насадка оторвалась и осталась у молодого человека в руке. Остальная часть была внутри тела.
Блок вибрировал более часа. Сначала молодой человек предпринимал попытки самостоятельно достать щетку. Однако затем ему стало больно, и он позвонил в скорую.
Молодого человека госпитализировали и достали щетку. Она работала даже после извлечения.
