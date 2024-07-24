Почетный архитектор РФ Кубецкая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве
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Ночью 24 июня в столичной квартире почетного архитектора России Любови Кубецкой произошло возгорание, женщина пострадала, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы на Молодежной улице. Сначала загорелась квартира Кубецкой. Затем пожар распространился на чердак и крышу.
В итоге площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.
В результате пожара пострадала хозяйка квартиры. Ее госпитализировали с небольшими ожогами. Женщина пребывала в состоянии шока.