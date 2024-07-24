сегодня в 14:10

Почетный архитектор РФ Кубецкая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве

Инцидент произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы на Молодежной улице. Сначала загорелась квартира Кубецкой. Затем пожар распространился на чердак и крышу.

В итоге площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.

В результате пожара пострадала хозяйка квартиры. Ее госпитализировали с небольшими ожогами. Женщина пребывала в состоянии шока.