Побои и похищение дочери: петербурженка не может покинуть Иран из-за экс-мужа

Жительница Санкт-Петербурга Галина не может выехать из Ирана, так как ее преследует бывший муж, пытающийся забрать их общую пятилетнюю дочь, сообщает «Осторожно, новости» .

В феврале 2024 года у женщины случился инфаркт и ее госпитализировали. Пока петербурженка лежала в больнице, ее экс-супруг, уроженец Ирана Али, увез дочь к себе на родину. Женщине пришлось поехать в Иран, чтобы забрать девочку, но там отец ребенка избил ее.

Тогда россиянка решила втайне забрать дочь и вернуться домой. Однако экс-муж закрыл им выезд из Ирана. Женщина обратилась в прокуратуру, МИД и российское консульство, но там сказали, что не смогут ей помочь, так как у нее двойное гражданство. Пострадавшей отказали в эвакуации в РФ.

«Отказаться от гражданства Ирана, согласно законам Ирана, я не имею права. Российское решение суда, что наш брак расторгнут, для Ирана не имеет значения», — пояснила Галина.

Она добавила, что в Иране развод длится до трех лет. Однако женщина считает, что, скорее всего, не выживет.

«Я и дочь являемся собственностью мужа, а не людьми», — подчеркнула россиянка.

Женщина несколько раз пыталась выехать из страны нелегально, но ее ловили, забирали все деньги. Она и дочь восемь месяцев живут в постоянном страхе, что их поймают. Пока их приютили знакомые.