Победительница «Пацанок» разбила голову спортсменке в столичном ресторане

29-летняя победительница шестого сезона шоу «Пацанки» Татьяна Каширина разбила голову обладательнице кубка Европы по футзалу Екатерине Шумковой в ресторане «Тануки» на Щелковском шоссе в столице, сообщает SHOT .

Шумкова вечером 8 августа приехала на встречу с четырьмя подружками в «Тануки». Одна из них неожиданно привела с собой Каширину.

По словам спортсменки, она с подругой разговаривала на личные темы, которые не касались «пацанки», но та, выпив большую дозу алкоголя, постоянно влезала в чужой разговор и всех перебивала.

Как добавила пострадавшая, Кашириной сделали замечание, тогда она разозлилась и начала угрожать убийством, а после второго замечания — швырнула спортсменке в голову находящийся рядом тяжелый горшок с цветком и землей.

Девушка, пришедшая с Кашириной на встречу, быстро ушла с ней из ресторана, а Шумкова вызвала скорую помощь и полицию. Жертву агрессивной «пацанки» доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение мозга. Спортсменка написала заявление в полицию на нападавшую.

Шумкова является обладательницей кубка Европы по футзалу. Сегодня она тренирует детей.

Каширина выиграла в шестом сезоне шоу «Пацанки», также является победительницей первенства РФ по вольной борьбе. Во время шоу она очаровала зрителей, так как, по их мнению, смогла измениться до неузнаваемости в лучшую сторону.