По пьяни прилегшего во дворе петербуржца переехали на Hyundai

Житель Петербурга попал в больницу после наезда иномарки во дворе

В центре Санкт-Петербурга иномарка Hyundai переехала 43-летнего мужчину, который лежал во дворе. В результате наезда горожанин получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу местной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось вечером 16 июля на улице Марата. Автомобилем управлял 41-летний водитель. Он заезжал во двор, но не увидел лежащего на земле пешехода и наехал на него.

Позже выяснилось, что пострадавший был опьянен алкоголем. После ДТП его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

«В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, при этом они не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — напомнили в петербургской ГАИ.

Прочие детали и обстоятельства происшествия на Марата выясняют сотрудники дорожной полиции.