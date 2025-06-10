По лицу и почкам: парень жестко избил пенсионера в доме-интернате под Омском

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Опубликовано видео избиения пенсионера в доме-интернате под Омском

Парень избил пенсионера в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Омской области. В СУ СК России по региону организовали проверку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в Крутинском доме-интернате. На опубликованных кадрах видно, как молодой парень жестко избивает пенсионера в туалете. Нападавший наносит пожилому мужчине множество ударов кулаками по лицу, голове и почкам.

По факту случившегося следователи организовали проверку, они дадут оценку действиям сотрудников дома-интерната по статье 293 УК РФ (халатность).

По словам очевидцев, свои порядки в доме-интернате наводит один из постояльцев. Парень избивает пенсионеров, в то время как администрация учреждения бездействует.