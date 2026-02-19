По капот в жиже: машины плывут по проспекту Андропова из-за прорыва трубы

На проспекте Андропова рядом со станцией метро «Технопарк» произошел мощный потоп. Из-за прорыва трубы проезжая часть ушла под воду, сообщает «Осторожно, Москва» .

Из-за коммунальной аварии машины начали плыть по дороге. Вода перешла на встречную полосу.

На опубликованной записи видно, что на проспекте Андропова появилась огромная лужа. Она весьма глубокая и доходит некоторым автомобилям до капота. На другом видео показано, как машины, погруженные глубоко в воду, едут по дороге.

Пресс-служба Дептранса Москвы подтвердила информацию о том, что на проспекте Андропова по направлению в область временно оказалось затруднено движение. Водителям порекомендовали объезжать затор через ТТК и Варшавское шоссе.

