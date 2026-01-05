Девушка пострадала от опасного тренда, который стал популярным в рилсах, там нужно вылить этиловый спирт на руку и поджечь, сообщает «112» .

Сначала блогерша назвала этот тренд «впечатляющим», но потом поменяла мнение.

В популярном видео показано, что нужно взяться с другом за руки, вылить на них 95% спирт и поджечь. При этом любители лайков и красивых картинок не учли, что легковоспламеняющаяся жидкость может оставить ожоги.

Вместо реакций в соцсетях экспериментаторша получила травмы. Девушке пришлось обратиться за медпомощью в больницу. У нее диагностировали ожог второй степени, жгучую боль, а также пообещали долгое восстановление.

