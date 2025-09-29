сегодня в 00:02

По делу суррогатном алкоголе в Ленобласти задержаны 6 человек

По делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области задержаны 6 человек, в ближайшее время будет избрана мера еще троим, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). В одно производство с ним соединены два ранее возбужденных уголовных дела.

Ранее 14 человек задержали в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

В настоящее время продолжаются обыски у задержанных.

