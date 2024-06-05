ПМЭФ отбился от DDoS-атаки на свои системы связи

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О сетевых проблемах в работе провайдера «Ростелеком», вызванных массированными DDoS-атаками, сообщили организаторы Петербургского Международного экономического форума.

В сообщении указано, что вмешательства в системы связи начались 3 июня.

«На данный момент после включения дополнительных мер защиты нагрузка на магистральные каналы связи снизилась и держится в безопасных значениях», — отметил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге в среду. Закрытие запланировано на 8 июня 2024 года.