Площадь пожара в Люберцах увеличилась до 1,8 тыс кв м

Огонь охватывает все большую площадь на территории завода в Люберцах, он уже распространился на 1,8 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Предварительно, в ЧП никто не пострадал.

На месте инцидента в Люберцах работают около 80 человек и 24 единицы техники.

В четверг утром возгорание произошло на территории Ухтомского завода на улице 65 лет Победы в Люберцах. Ранее пожарные сообщали о площади в 70 кв. м, а затем о 1,6 тыс. «квадратов».