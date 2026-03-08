сегодня в 02:40

Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 квадратных метров

Площадь пожара на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В Армавире произошел пожар на нефтебазе из-за атак БПЛА.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвуют 91 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.