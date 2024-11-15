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Военные волонтеры в Telegram-канале «Два Майора» заявили о тяжелых боях в Курской области: туда стянули резервы — украинские войска, которые несколько месяцев обучались по западным нормативам НАТО, сообщает «Царьград» .

В Дарьино ВСУ любой ценой стремятся удержать село, в бой брошена морская пехота, а в районе населенных пунктов Писаревка и Глухов в Сумской области идут ракетные удары.

«Противник старается перегруппироваться и завести на позиции новый личный состав, но, исходя из радиоперехватов, зачастую не обучен простейшим вещам», — уточнили авторы Telegram-канала «Архангел Спецназа Z».

Продолжаются бои в Большом Ольговском лесу, активна российская авиация в районе Новоивановки.

Кроме того, по некоторым данным, российским военным удалось отбить позиции между населенными пунктами Погребки и Кремяное.