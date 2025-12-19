Плавают дорогие Porsche: Дубай ушел под воду из-за ливней

сегодня в 17:40

Крупнейший город ОАЭ, Дубай, затопило после ливней. Дорогие автомобили Porsche и различные спорткары теперь не едут по дорогам, а плывут, сообщает SHOT .

Также на пляжах при отелях ветром раскидало заборы и лежаки.

Сначала Эмираты накрыла песчаная буря, потом пришли сильные дожди. Стихия в стране бушевала несколько дней, и только утром в пятницу погода начала налаживаться.

Многих местных жителей перевели на удаленную работу, туристы идут по дорогам по колено в воде. Также из-за непогоды закрыли несколько парков и пляжей. Коммунальщики пылесосят лужи.

Туристы из РФ жалуются, что в Дубае невозможно заказать такси, наблюдаются задержки рейсов. Путешественники сидят в отелях, а некоторые еще продолжают купаться в холодном море.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.