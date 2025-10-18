Пластиковый песок вместо пищевых звездочек: россияне травятся трендовыми тортами

Трендовые торты с блестками могут спровоцировать у россиян отравление, поскольку там вместо глиттера используют пластиковый «песок». С подобной ситуацией столкнулась мать двоих дочерей Валентина, сообщает Baza .

Женщина отметила, что заказывала трендовый бенто-торт с глиттером у одного из популярных кондитеров на восьмилетие девочек. Его привезли с особыми блестками: во время задувания свечей они начинают разлетаться, будто бы сияющая пыльца.

Валентина надеялась, что в торт добавят кандурин. Однако в нем оказался «песок», который при жевании хрустит на зубах.

Для декора кондитер применил дешевый глиттер, созданный из микропластика. Блестки из него не растворялись в воде, а также не окрашивали кожу, как это происходит при взаимодействии с пищевым шиммером.

В стандартном глиттере есть частицы микропластика. Они не разлагаются. При попадании в организм такой глиттер может выделять канцерогены. Если съесть его слишком много, то можно отравиться.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.