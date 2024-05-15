сегодня в 14:23

«Пластиковый дождь» накрыл Новосибирск после пожара на мусорном полигоне

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова заявила, что жители Новосибирска обнаружили капли застывшего пластика после дождя и пожара на Левобережном мусорном полигоне, сообщает ТАСС .

Накануне в Сети распространились кадры, на которых новосибирцы рассказывают о дожде из пластика и каплях жженого пластика на автомобилях.

«Это может быть связано с порывистым ветром, который перемешивает и переносит частицы в воздухе, таким образом, продукты горения распространились, они все-таки тяжелее капель дождя», — сказала Кичанова.

При этом на добавила, что метеостанции не способны фиксировать подобные явления.

Пожар на Левобережном мусорном полигоне произошел вечером 14 мая. Общая площадь возгорания составила 6 га. Жители Новосибирска массово жалуются на запах гари и затрудненное дыхание. Ночной дождь снизил площадь пожара до 5 га.

По словам губернатора Новосибирской области, пожар мусорном полигоне, общая площадь которого составляет 18 га, планируют потушить к концу текущей недели.