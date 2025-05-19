Пластического хирурга с 2 млн подписчиков задержали в Москве из-за порно

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«ОН»: хирурга с 2 млн подписчиков задержали в Москве из-за распространения порно

В Москве задержан пластический хирург Юрий А., на Instagram*-аккаунт которого подписано 2 млн пользователей, утверждают «Осторожно, новости» . По данным издания, врача обвинили в распространении порнографии, суд прошел в закрытом режиме.

В пятницу, 16 мая, Юрия отправили в СИЗО по решению Кунцевского районного суда Москвы, говорится в публикации. Подробности противоправного деяния, которое инкриминируют пластическому хирургу, пока неизвестны.

По информации «ОН», доктора задержали еще 15 мая. Его телефон недоступен, журналист издания также не смог записаться на прием к Юрию в московскую клинику.

Судя по отзывам в Сети, задержанный врач проводил косметологические процедуры. Он работал в Москве, Пятигорске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.