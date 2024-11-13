Пламя вырывается из крыши: показано видео пожара в парк-отеле в Подмосковье
Прокуратура опубликовала видео пожара в гостиничном комплексе в Подмосковье
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Появились кадры пожара в помещении гостиничного комплекса в поселке Дорохово Рузского городского округа. Их публикует пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Предварительно, в среду утром огонь разгорелся в помещении бани загородного отеля «Лес арт резорт». В данный момент прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины пожара.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 600 «квадратов».
По факту случившегося началась процессуальная проверка.