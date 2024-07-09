Пятеро мужчин раздели москвичку догола и бросили ночью на улице

Москвичке пришлось одеваться в мусорный пакет, так как неизвестные раздели ее догола около одного из магазинов на юго-востоке города, сообщает Baza .

В начале июля 37-летняя Дарья отдыхала с подругой в баре на Покровке. Затем женщина спустилась в метро и поехала домой до станции «Зябликово». Выйдя на своей станции, Дарья приняла решение купить воды на утро и зашла в один из магазинов.

На выходе из торговой точки москвичку поджидали пятеро неизвестных парней, которые предложили ей выпить. Женщина согласилась, однако спустя некоторое время двое парней начали сдирать с нее платье и нижнее белье. Пострадавшая не звала на помощь и не оказывала сопротивление, так как была сильно пьяна.

Злоумышленники забрали вещи и убежали, оставив женщину голой у магазина. Дарья нашла на улице мусорный пакет, обмоталась им и пошла домой. В этот момент к ней подъехал парень на электросамокате и предложил подвезти до дома.

На следующее утро Дарья вспомнила о случившемся и написала заявление в полицию. Пострадавшая просит найти и наказать незнакомцев, однако их примет она не запомнила.