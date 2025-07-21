Пятеро человек погибли при пожаре под Оренбургом

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В Оренбургской области при пожаре погибли пять человек

В ночь на 21 июля в селе Песчаное Илекского района Оренбургской области произошло масштабное возгорание, унесшее жизни пяти человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар вспыхнул около 2:06 по местному времени и полностью уничтожил жилое строение.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В тушении были задействованы 26 спасателей и 12 единиц спецтехники, включая 16 сотрудников МЧС России. Несмотря на оперативное реагирование, спасти людей не удалось.

Площадь возгорания составила 120 кв. метров. Причины пожара устанавливаются следственными органами.