Пять преступлений по горячим следам раскрыли в Красногорске за неделю

В подмосковном Красногорске за минувшую неделю по горячим следам раскрыли пять преступлений. Об этом на еженедельном оперативном совещании под председательством главы муниципалитета Дмитрия Волкова сообщил представитель УМВД России по городскому округу, сообщает пресс-служба администрации округа.

За минувшую неделю в УМВД было зарегистрировано 27 обращений по поводу преступлений. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов раскрыли пять из них. Также были раскрыты 39 преступлений, совершенных ранее.

Всего за неделю в УМВД поступило 2 158 сообщений граждан, из них 897 — через единый номер экстренных служб 112.

В территориальные отделы полиции были доставлены 38 граждан, в том числе 19 — за административные правонарушения.

На территории округа зарегистрированы 5 случаев дистанционного мошенничества.

Было проведено 6 мероприятий с массовым пребыванием граждан, которые посетили 3 950 человек. Охрану правопорядка осуществляли сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.