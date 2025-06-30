Пьяный житель Подмосковья показал ягодицы в пункте выдачи маркетплейса

В Подмосковье пьяный 36-летний мужчина оголил ягодицы в ответ на просьбу покинуть пункт выдачи маркетплейса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел 29 июня в одном из ПВЗ в Шатуре. По словам владелицы пункта выдачи, Александр ворвался в помещение пьяным, ругался из оскорблял сотрудницу. Также мужчина несколько раз ударил другого посетителя пункта выдачи. Агрессивного мужчину попросили покинуть помещение. Выгнать его удалось лишь спустя 10 минут.

На опубликованных кадрах видно, как Александр и владелица ПВЗ разговаривают на повышенных тонах. В ответ на просьбу покинуть пункт выдачи Александр разворачивается и спускает штаны, оголяя ягодицы.

Кк рассказали местные жители, в 2022 году Александр проходил подозреваемым по уголовному делу. В настоящее время он часто употребляет алкогольные напитки во дворе дома.

«Держит в страхе всех местных жителей, постоянно неадекватно себя ведет. Аморальный человек», — отметила владелица ПВЗ.

Женщина планирует подать заявление в правоохранительные органы.