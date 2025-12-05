сегодня в 18:11

Пьяный житель Казани бил женщину шампурами по лицу и угрожал ей убийством

Прокуратура Московского района Казани утвердила обвинение по уголовному делу против 51-летнего мужчины. Он совершил правонарушения по двум статьям УК РФ, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Правоохранители выяснили, что нетрезвый мужчина рядом с домом на улице Гудованцева ударил женщину кулаком в нос и скулы, а тремя металлическими шампурами — по лицу. У пострадавшей диагностировали легкий вред здоровью.

Еще нападавший угрожал пострадавшей убийством. Та испугалась за свою жизнь.

Вину в нанесении телесных повреждений мужчина признал. Однако он отрицает, что угрожал убийством. Дело рассмотрит суд.

