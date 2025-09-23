Пьяный водитель закружился на дороге и врезался в столб в Одинцове

На круговом движении на улице Чистяковой в Одинцове водитель 1984 года рождения за рулем легкового автомобиля Ford не справился с управлением и снес фонарный столб, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

В результате дорожной аварии обошлось без пострадавших.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. В отношении злоумышленника составлены протоколы по признакам административных правонарушений по статьям 12.8, 12.33 КоАП РФ.

Telegram-канал «МК: срочные новости» разместил видео с места ДТП. На нем видно, что разбитая машина стоит почти в центре кругового движения, рядом валяется снесенный столб с вырванными проводами. На месте аварии находятся полицейские.

