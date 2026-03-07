Пьяный водитель убил неродившегося ребенка в Чувашии и избегает наказания

Беременная девушка утратила ребенка, когда в ее машину въехал нетрезвый водитель в Чувашской Республике. Она пытается доказать его вину на протяжении уже двух лет, сообщает « 112 ».

ДТП случилось 20 января 2024 года в населенном пункте Вурнары. Татьяна находилась на седьмом месяце беременности. Она стояла с мужем у своего автомобиля на обочине.

Затем в их машину врезался нетрезвый водитель. От удара автомобиль откинуло в их сторону. Девушку сильно ударило в живот, ее отбросило на несколько метров. После этого женщина сломала копчик.

В рамках судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что ребенок действительно погиб из-за ДТП. Было возбуждено уголовное дело.

Но была проведена еще одна экспертиза. В рамках нее выяснилось, что ребенок скончался еще до ДТП. Выводы первой были поставлены под сомнение.

Татьяна и члены ее семьи считают, что вторая экспертиза якобы была подделана. Они пытаются подтвердить, что водитель виновен.

