Пьяный водитель такси устроил серию ДТП и уходил от погони в Кемерове

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в Кемерове водителя такси, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители считают, что мужчина устроил опасную погоню, в ходе которой совершил несколько аварий, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Кемеровской области.

Происшествие случилось накануне вечером, 15 августа. Во время патрулирования росгвардейцы обнаружили такси, водитель которого совершил столкновение с другим автомобилем, но продолжил движение. Стражи правопорядка начали преследовать шофера и оповестили о случившемся сотрудников Госавтоинспекции.

На Октябрьском проспекте в Кемерове таксист совершил еще несколько столкновений с иномарками, в результате чего его автомобиль был остановлен. Росгвардейцы задержали 39-летнего водителя, у которого были выявлены явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина был передан сотрудникам ГАИ. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.