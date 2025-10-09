Пьяный водитель каршеринга снес 7 человек на остановке в Новосибирске

Пьяный водитель автомобиля каршеринга «Делимобиль» на скорости снес 7 человек на автобусной остановке в Новосибирске, сообщает Baza .

ДТП произошло в четверг вечером на улице Кирова. Volkswagen Polo на большой скорости влетел в остановку «Октябрьский универмаг», сбил 7 человек, а затем врезался в киоск с шаурмой.

На опубликованных кадрах видно, как в результате аварии машина получила значительные повреждения передней части. На месте происшествия множество карет скорой помощи.

В момент ДТП в машине находились 18-летний водитель и двое пассажиров, которые не получили серьезных травм. Среди пострадавших на остановке — несколько женщин средних лет, мужчина и 11-летний ребенок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.