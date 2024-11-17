Прокуратура взяла на контроль дело об угоне автобуса в Люберцах

Утром 17 ноября нетрезвый мужчина повздорил с водителем маршрутного автобуса в Люберцах, отобрал у него ключи и в итоге угнал общественный транспорт, на котором попал в ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Предварительно установлено, что инцидент произошел около 10:00 в населенном пункте Малаховка городского округа Люберцы. 31-летний нетрезвый мужчина отобрал у водителя автобуса ключи от транспорта, после чего угнал его.

В Раменском пьяный мужчина за рулем угнанного автобуса выехал на полосу для встречного движения, где врезался в машину, после чего был задержан полицией. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об угоне, ход расследования на свой контроль взяла Люберецкая городская прокуратура.

Также злоумышленника привлекли к административной ответственности за отказ остановить автобус по законному требованию представителей власти, а также за вождение в нетрезвом виде и за проезд на красный сигнал светофора.