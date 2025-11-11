Пьяный отец поехал с 4-летним на снегоходе и убил его в Красноярском крае

Пьяный 42-летний отец поехал кататься на снегоходе с четырехлетним сыном в Туруханском муниципальном округе Красноярского края. Отдых обернулся гибелью ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отец врезался в столб ограждения кладбища. Снегоход перевернулся.

Мужчина получил перелом и ушиб. Его четырехлетнего сына увезли в больницу. В течение дня он умер от полученных травм.

Против мужчины сформировали административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС), по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление ТС, не зарегистрированным в установленным порядке).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.