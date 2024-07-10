Пьяный мужчина зарезал своего отчима у подъезда дома на северо-западе Москвы

У подъезда дома в Полесском проезде столицы 32-летний мужчина во время вспыхнувшей ссоры зарезал своего отчима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Трагедия произошла в ночь на среду. Мужчины вместе пили спиртное, затем повздорили, и подозреваемый не менее двух раз ударил ножом свою жертву в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Момент убийства попал на видео. На кадрах видно, как между москвичом и его отчимом сначала завязалась драка, которую пытались разнять очевидцы. Затем последовали удары ножом.

Фигурант задержан, в отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выявление всех обстоятельств произошедшего.