Пьяный мужчина специально дважды врезался в толпу людей на авто под Краснодаром

В станице Ленинградская в Краснодарском крае конфликт между пьяными мужчинами закончился трагедией. Один из них сел за руль автомобиля и намеренно дважды врезался в толпу, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что толпа мужчин о чем-то спорила, затем один из толпы сел в автомобиль и намеренно врезался в обидчиков. После этого пьяный водитель резко развернулся и снова наехал на людей, которые толпились, что-то ему кричали и пытались открыть дверь со стороны водителя.

Предварительно известно, что травмы получили два человека. Злоумышленник их переехал. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают помощь медики.

На данный момент в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. Из-за чего начался конфликт, пока неизвестно.

