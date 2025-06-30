Пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматики на детской площадке в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, которые устроил стрельбу из пневматического оружия на детской площадке в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В отдел полиции поступило сообщение, что на детской площадке, расположенной на улице Кирова, неизвестный мужчина распивает алкоголь и стреляет в воздух и пневматической винтовки.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, у которого в руках находилось пневматическое оружие. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный открыл стрельбу рядом с ТРЦ «Щелковский». Некие мужчины слишком настойчиво приставали к девушке. Их задержали.